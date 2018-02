Entenda por que a nova brincadeira do Facebook pode ser perigosa

Todo dia aparece uma brincadeira nova no Facebook para todo mundo descobrir algo que você não sabia que precisava saber. E, em 2018, isso não mudou: a nova mania por lá é um teste chamado de “Qual Seria Sua Aparência se Você Fosse do Sexo Oposto?”, que, baseado em ideais heteronormativos, muda o seu gênero a partir de uma foto sua. Mas, apesar de parecer inofensivo, por trás dele há um pequeno problema: você pode estar compartilhando informações além do que esperava.

A gente explica! A brincadeira é bem simples e funciona com a maioria das extensões do Facebook, você precisa logar pela conta do Face no site e aceitar os termos e condições, e é então que começa o problema, pois algumas das coisas que você está aceitando são um tanto quanto preocupantes.

Para começar, para poder ler os termos e condições é necessário que a pessoa saiba inglês, pois esse é o único idioma em que as regras estão. Se esse não é um problema para impedir a leitura do conteúdo, você irá notar que, em determinado momento do documento, eles avisam que “poderem coletar informações como o seu nome, foto de perfil, sua login único, fotos, lista de amigos, contatos como email e endereço, etc.”

Aqui estão alguns outros trechos importantes de se notar:

“Poderemos compartilhar suas informações com nossas subsidiarias, outros sites operados por nós, joint ventures e outras afiliadas confiáveis que temos ou possamos ter”

“Poderemos partilhar informações pessoais dos nossos usuários, após retirarmos partes identificáveis, com outras empresas que estão dispostas a oferecer conteúdos promocionais”

“De acordo com os nossos ‘Termo de Serviços’, poderemos usar conteúdos enviados por você (incluindo fotos suas e de outras pessoas vinculadas a sua conta do Facebook) para aparecerem em tempo integral em serviços que oferecemos (por exemplo, sua foto pode aparecer em quizzes ou jogos, mesmo para pessoas que você não conhece)”

Os trechos foram retirados da Política De Privacidade e Termos De Serviço da empresa e podem ser lidos na íntegra em inglês.

Mas não se desespere, a empresa promete que as informações coletadas não correm o risco de serem expostas para mais ninguém, já falam logo quando você entra no game.

Mesmo assim, bate uma pequena insegurança? Fácil! Depois de usar basta você apagar a extensão da sua conta no Facebook, basta clicar aqui e apagar todos os aplicativos que não precisa ter, ou que você não considera seguro manter.