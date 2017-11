Entenda por que a PEC 181 está sendo chamada de “cavalo de Tróia”

“Ontem, mais uma vez, as nossas maravilhosas #mulheres foram às ruas gritar contra essa #pec181 do absurdo e não a queremos! 18 homens não podem decidir que o aborto será criminalizado mesmo em casos de estupro e em risco de vida para mãe! Não vamos nos calar. #somosmuitas. #TodasContra18 . Caso a proposta continue avançando, poderá restringir o aborto em qualquer caso, mesmo aqueles já autorizados pela lei brasileira, como em caso de estupro, anencefalia do feto ou gravidez com risco de morte para a mãe. Inicialmente, a PEC 181/2011, de autoria do senador tucano Aécio Neves, tratava da ampliação de direitos trabalhistas, como o aumento do tempo da licença-maternidade para mulheres cujos filhos nasceram prematuros. A aparente boa intenção, porém, é considerada um "Cavalo de Troia" por ativistas e entidades que defendem o abortamento legal e os direitos reprodutivos das mulheres.” . . . #alertafeminista #pec181 #cavalodetroia #direitodasmulheres #mulheresemluta #TodasContra18 #contrapec181 #épelavidadasmulheres #legaliza #abortolegal #abortolegalparanomorir

