Entenda por que Rapinoe criticou a FIFA por dobrar a premiação feminina

Craque da Copa do Mundo, a atacante campeã norte-americana Megan Rapinoe faz barulho também fora de campo. Ela é uma das atletas mais ativas na luta pela equiparação salarial entre jogadores e jogadoras.

Dessa vez, ela se destacou ao comentar um anúncio da FIFA que, teoricamente, era uma medida de incentivo ao futebol feminino. Às vésperas da final, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, prometeu dobrar as premiações do Mundial. O motivo seria para se comemorar, mas a atacante fez o alerta: “Ainda não é justo. Deveriam dobrar e dobrar e quadruplicar da próxima vez. Isso que quero dizer sobre sermos respeitadas, sobre a FIFA não tratar igual”, disse.

O problema é que, mesmo dobrando os valores, a diferença é ridícula: as mulheres levariam R$ 60 milhões contra R$ 400 milhões do futebol masculino.

E hoje (7), no momento da premiação na Final da Copa do Mundo, Infantino foi vaiado pelo público de quase 60 mil torcedores no estádio de Lyon, e ouviu gritos de “equal pay“, pagamentos iguais, em inglês.

Boa, Rapinoe! Vamos fazer barulho juntas para chegar lá.