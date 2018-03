Equinócio de Outono: o fenômeno que marca o início da estação

Adeus, verão! Nesta terça-feira (20), às 13h15, acontece o Equinócio de Outono (também conhecido por “Ponto Libra”), fenômeno que marca o início do outono no hemisfério sul (horário de Brasília). Mas, assim, o que diabos é um equinócio?

Em linhas gerais, é aquele dia quando a noite e o dia têm exatamente a mesma duração (cerca de 12 horas cada). Legal, né? Isso acontece pois, no dia do equinócio, os raios solares estão com maior incidência nas regiões próximas da linha do Equador. A origem da palavra já dá uma boa ideia, porque vem da junção das palavras aequus, que significa “igual”, em latim, e nox, que significa “noite” na mesma língua.

Acontece sempre em março, marcando o início do outono, e, em setembro, quando marca o começo da primavera. Já no verão e inverno rolam os solstícios, respectivamente em dezembro e junho.

Solstícios

Se o equinócio marca os dias em que dia e noite têm a mesma duração, o que marca o sosltício? Bem, o inverno e o verão começam nos dias de solstício. Isso significa que no dia em que o verão começa, é justamente quando temos o dia mais longo do ano e a noite mais curta. Isso acontece, geralmente, em 21 de dezembro. Já o solstício de inverno é a noite mais longa do ano, e o dia mais curto. Em geral isso acontece em 21 de junho.

Doodle

Para celebrar o início da Outono, o Google publicou um Doodle especial. Ao clicar, a animação mostra um bonequinho-noz, uma fofura!