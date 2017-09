Equinócio de Primavera: o fenômeno que marca o início da estação

Os dias em que começam as estações do ano não são escolhidos ao acaso: são os dias em que determinados fenômenos astronômicos acontecem. O que marca o início da primavera é o Equinócio de Primavera, que no hemisfério sul acontece sempre em setembro. O outono também tem seu próprio equinócio, em março aqui no lado sul do planeta. Já o verão e o inverno são marcados por solstícios, em dezembro e junho.

O jeito mais simples de explicar o equinócio é o seguinte: é o dia em que noite e dia têm exatamente a mesma duração. A origem da palavra já explica isso, pois vem da junção das palavras equus, que significa “igual”, em latim” e nox, que significa “noite” na mesma língua.

Isso acontece porque no dia do equinócio, o sol cruza em determinado momento a Linha do Equador Celeste, que é a linha que divide o planeta em dois hemisférios, o norte e o sul, porém projetada no céu.

No caso do equinócio de setembro, depois desse dia o sol passa a brilhar por mais tempo no hemisfério sul, que fica com dias mais longos do que as noites. No hemisfério norte ocorre o oposto: a partir de setembro as noites ficam mais longas do que os dias.

A data exata do começo da primavera muda de tempos em tempos por causa desse fenômeno astronômico. Isso porque a cada ano o equinócio acontece em um horário, e por isso o início da estação pode ser às vezes no dia 22, como em 2017, e às vezes no dia 23.

Solstícios

Se o equinócio marca os dias em que dia e noite têm a mesma duração, o que marca o sosltício? Bem, o inverno e o verão começam nos dias de solstício. Isso significa que no dia em que o verão começa, é justamente quando temos o dia mais longo do ano e a noite mais curta. Isso acontece, geralmente, em 21 de dezembro. Já o solstício de inverno é a noite mais longa do ano, e o dia mais curto. Em geral isso acontece em 21 de junho.

Doodle

Para celebrar o início da Primavera, o Google publicou um Doodle especial. Ao clicar, a animação mostra um ratinho simpático decorando sua toca com flores. Uma graça!