Espanha x Rússia: como assistir ao vivo, pela TV ou online

Já passamos da metade da Copa do Mundo e os jogos das oitavas de final estão a toda. Este domingo (1) é a vez de definir quais equipes seguem para a próxima fase, e quais se despedem da competição. A partir das 11h Espanha e Rússia se enfrentam por essa vaguinha.

Os donos da casa terminaram a fase de grupos em segundo lugar, depois de despachar para casa o Egito e a Arábia Saudita. A Espanha se classificou em primeiro do grupo, mas foi sofrido, viu? Com dois empates e apenas uma vitória na competição, não dá para dizer que eles estão tranquilos.

Quem vai levar essa? A Rússia, com a força da torcida, ou a experiente Espanha, que já tem uma Copa do Mundo no currículo? Não dá para não assistir!

Como assistir a Espanha x Rússia ao vivo na TV

Tendo uma TV por perto, fica fácil demais: para não perder essa partidaça entre Espanha x Rússia você pode assistir na Rede Globo, na TV aberta, e nos canais SporTV e FOX Sports, na TV a cabo. Pelos canais pagos, o “esquenta” do jogo começa às 10h: você pode ver o clima do lado de fora do estádio, as equipes aquecendo e tudo mais.

Como assistir a Espanha x Rússia ao vivo online

Sem TV por perto? Sem crise: dá para acompanhar a Copa pelo computador ou celular. O site GloboPlay, que é da Rede Globo, transmite a programação da TV ao vivo. Basta acessar o site, fazer um cadastro rápido e clicar em “Agora na Globo“. Você assiste ao jogo com a mesma qualidade da transmissão na TV.

Se você preferir assistir pelo celular, pode acessar o site pelo navegador do seu smartphone e seguir os mesmos passos descritos acima. Mas a GloboPlay tem também aplicativos para celular e tablet. Basta baixar na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).