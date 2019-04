View this post on Instagram

“Parece uma piada de mal gosto que você nunca entende até o momento em que se torna mãe. Todas aquelas propagandas para mães, mini sapatinhos de bebê, fotos de famílias no Instagram e presentes fofos de chá de bebê mentiram para mim. Eu nunca vi uma única propaganda mostrando como a maternidade realmente é. Com uma mãe chorando ou usando o mesmo pijama por três dias seguidos, coberta com suor e vômito e rezando para conseguir ter forças para encarar o próximo dia. A mulher calma, paciente, que fazia coquetéis e dançava animada até o amanhecer, hoje mal consegue manter os olhos abertos, mal consegue manter uma conversa e nem mesmo consegue conter as lágrimas. E a ironia, da ironia, é que chega um momento em que você simplesmente não aguenta mais. Mas você não pode dizer para os outros que não aguenta mais porque isso é um chute na cara de daqueles que fariam de tudo para ter um filho e ter momentos como o seu. Então, você posta aquela foto bem clichê e coloca a hashtag #amomuito e a hashtag #vidademae e quando os outros perguntam como você está você diz com todo o vigor possível de quem só dormiu duas horas “É a coisa mais incrível que já me aconteceu”. E quando não há câmeras, quando não tem ninguém olhando, nenhum julgamento, você solta o maior palavrão que consegue, mesmo que seja embaixo do travesseiro porque seu filho está dormindo. Então, nós pegamos nossos pedaços do chão, tentamos juntar tudo e voltamos para nossa rotina. Um brinde a todas as mães incríveis que conseguem continuar apesar de todas as dificuldades. Vocês são demais.” Storm-Manea Ellyatt