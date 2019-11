Essa sequência de fotos de esquilos apaixonados derrete qualquer coração

O Comedy Wildlife Awards é uma premiação que prestigia fotos inusitadas da vida animal. Como o nome entrega, o foco é nas imagens engraçadas, mas elas acabam sendo bem fofas também.

Esse ano, um dos destaques é a sequência “Love comes first” (O amor vem primeiro), da fotógrafa Elaine Kruer. As imagens mostram esquilos terrestres do Cabo, uma espécie encontrada na África do Sul, em um momento fofo demais. O mais impressionante é que parece que os animais estão se casando. Olha só:

–

–

–

–

Para ver as outras fotos vencedoras do concurso, acesse o site da Comedy Wildlife Awards. Esse ano foram 8 mil fotos inscritas, vindas de 68 países. O mais bacana é que essa premiação visa conscientizar as pessoas para a preservação dos animais em todo o mundo.