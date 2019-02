Esses memes provam que todo mundo só quer uma desculpa para ficar em casa

Sabe quando você marca um rolê no calor do momento, mas acaba desanimando no dia em que é para ele acontecer? A internet descobriu o jeito perfeito para essas horas: as pessoas simplesmente estão juntando as desculpas (mais esfarrapadas!) em portunhol com fotos de cachorros fofíssimos.

O resultado é um compilado de respostas que prometem não deixar as pessoas chateadas e irritadas, afinal, não da para resistir a animais, né? E eis que a brincadeira se tornou o meme do momento.

Para ajudar você na missão de ficar em casa, assistindo a uma boa série na Netflix, separamos os melhores memes com justificativas válidas (ou não!) para poder dizer o famigerado “vish, não vai dar hoje!” de uma forma bem mais divertida.

Confira:

O calor não está fácil para ninguém!

–

Macho? Pego minha bike e vou embora.

–

Ficando em casa e dando play em Evanescence!

–

Às vezes, o esquenta começa em casa e não dá certo…

–

Fofo, mas sincero:

–

Exausta!

Às vezes, da vontade de se enrolar em um plástico bolha para se proteger, né?

–

Quando a visita de todo mês, que não muito é querida, chega…

–

Quando o crush não sai dos seus pensamentos:

–

E, às vezes, só pensar não é o suficiente.

–

Falta de dinheiro? Desculpa validíssima!

–

É bom você não chegar perto hein!

–

Foi mal!

–

Quem garante que o rolê vai tocar minha playlist favorita?