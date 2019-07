Estados Unidos vence a Inglaterra numa partida de tirar o fôlego

Nesta terça-feira (2), aconteceu o primeiro jogo da semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino, entre Estados Unidos e Inglaterra, no Estádio Parc OL, em Lyon, na França.

As duas equipes entraram em campo com boas expectativas. As norte-americanas, atuais bicampeãs, apesar do sufoco para eliminar a anfitriã França, com o placar de 2 a 1, são as favoritas ao título. A Inglaterra, com uma das seleções mais fortes de toda a sua história, chegou com moral, depois de uma boa vitória de 3 e 0 contra a Noruega.

Só que não deu pra Inglaterra. No maior sufoco, em uma partida disputadíssima com sete minutos de acréscimo, o time dos EUA fechou o placar de 2×1.

Agora o próximo desafio dos Estados Unidos, também conhecido como a grande final – ai meu !-, será com quem levar a melhor na disputa entre Holanda e Suécia, que jogam na quarta-feira (3). E aí? No seu bolão, quem leva o trofeu pra casa?