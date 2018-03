Este app diz se os mapas astrais seu e dos crushs são compatíveis

Todo mundo, mesmo secretamente, ama horóscopo. Ainda mais quando se trata de entender um pouco mais sobre como será o seu dia ou até descobrir se aquela pessoa com signo ~duvidoso~ é compatível com você. Por isso mesmo criaram um aplicativo fácil de mexer para ver tudo o que as estrelas têm a dizer do relacionamento do possível casal e muito mais.

O Co – Star basicamente explica tudo sobre o seu horóscopo e tudo o que ele mostra sobre você. Nele há atualizações em tempo real sobre como o universo está te influenciando e também como o seu mapa astral e o dos outros interagem.

Para ele funcionar com os crushs, basta fazer cada um deles baixar o app, criar uma conta e te adicionar, como se fosse uma rede social. Assim você pode stalkear até o comportamento do signo deles, meio “Black Mirror”, não?

O Co – Star é bem prático, usando carinhas felizes, médias e tristes ele mostra para você o quão compatíveis vocês são nas áreas de: emoções e humor, intelecto e comunicação, filosofias de vida, senso de responsabilidade, identidade, sexo e agressão e amor e prazer. Clicando em cima de cada um você pode ler um pouco mais sobre cada divisão e o motivo da compatibilidade ser boa ou não.

Mas essa não é a única coisa positiva no app, ele também traz o seu mapa astral completo e usa tecnologia da NASA e vários astrólogos para poder te dizer exatamente como pode ser seu dia e qual área você vai estar melhor e pior, em tempo real. E você pode também acompanhar os seus amigos e ver o quão compatíveis vocês são, como está sendo o dia deles, e se eles precisam de um abraço.

O aplicativo está disponível apenas para o iOS por enquanto e tem apenas a opção em inglês, mas já há lista para assim que o Co – Star chegar no Android você receber uma mensagem no email para baixar o app.