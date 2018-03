Na época das sufragistas inglesas, grupo de mulheres que lutavam pelo direito ao voto feminino, o governo não defendia as reivindicações delas, e, por isso, elas tinham horríveis encontros com a polícia, muitas, inclusive, saiam feridas e presas. Pensando nisso, a União Social e Política das Mulheres Britânicas (WSPU), resolveu criar um jogo em 1908 que ilustrava bem a situação do que estava acontecendo nas ruas da cidade.

O nome do jogo é Suffragetto e a ideia é bem simples, parecida com a do xadrez. De um lado estão as sufragistas e do outro os policiais. O tabuleiro foi descoberto em 2016, mas a data dele é de mais de 100 anos atrás e a única cópia original se encontra na Biblioteca de Oxford Bodleain, na Universidade de Oxford, Inglaterra.

Ele foi desenvolvido para juntar dinheiro para a causa sufragista, era uma forma também de educar os mais novos por debaixo dos panos, mostrando como a política da época funcionava.

Sobre o jogo

Cada lado tem 21 peças, do lado das sufragistas tem o Albert Hall, onde as sufragistas se encontravam, e dos policiais a House Of Commons, parte inferior do parlamento inglês, a ideia é criar uma tática para invadir o território inimigo e manter o seu intacto. Além deste detalhe existem 5 peças de cada um que são as Líderes e os Inspetores, elas são maiores, e funcionam como as Rainhas do xadrez, com mais mobilidade do que as outras.

Para não permitir a entrada do adversário, você deve pular a peça dele, exatamente como se estivesse jogando damas, mas em vez de perder a peça de vez, elas vão para o hospital (policiais) ou para a cadeia (sufragistas), as cinco peças principais comem em qualquer direção, enquanto o resto pula apenas na diagonal. Na área em amarelo não se pode comer peças.

A partir do momento que 12 ou mais peças dos dois lados estiverem na Prisão ou no Hospital, é o momento de negociar (peças menores por peças menores e Líderes por Inspetores), para ver quantos de cada lado deverão ser liberados.

Se quiser jogar, existe a versão online ou para impressão.

Existe melhor jogo para comemorar o Dia Internacional da Mulher?