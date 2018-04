“O sonho do casamento pode se tornar um verdadeiro pesadelo”, desabafou a fotógrafa americana Michelle Wilson-Stimson, da cidade de Stamford, em entrevista ao portal The Sun, na última terça-feira (10). A frase, que a princípio pode parecer um tanto quanto trágica, ilustra muito bem a situação vivida por ela nos últimos anos: por conta da ansiedade e do estresse em torno dos preparativos para seu casamento, que aconteceu em 2015, Michelle, duas semanas após a festa, foi diagnosticada com alopecia – doença que tem como principal consequência a perda total ou parcial dos pelos e cabelos em áreas específicas do corpo.

Ela só se deu conta do próprio estado quando, em um belo dia, acordou assustada por perceber a quantidade absurda de tufos de cabelo em seu travesseiro. Já na manhã seguinte, ao se pentear, notou ainda mais mechas em sua escova. Cinco meses depois, o quadro se agravou e Michelle já havia perdido cerca de 90% dos fios.

“Eu fiquei horrorizada. Era para ser um dia lindo e muito especial, mas eu fiquei tão ansiosa que agora estou careca. As pessoas não têm noção do quão estressante pode ser planejar um casamento”, desabafou. Ela conta ainda que, a princípio, estava bem animada com a organização da cerimônia, mas que isso se transformou em um acumulado de situações que causaram ainda mais tensão:

“Esse foi meu segundo casamento e, depois de ouvir algumas piadas de amigos e familiares sobre ter a chamada ‘sorte da segunda vez’, senti como se não pudesse contar com ninguém para me ajudar. Fiquei com medo de ser taxada de ‘noiva louca’, então eu assumi toda a organização do evento, passava noites em claro rodeada por documentos e planilhas”, falou.

Michelle e o atual marido, Jonathan, em seu casamento

Outros momentos desconfortáveis – antes e durante a celebração – também acabaram agravando ainda mais a ansiedade de Michelle. A começar pelo vestido de noiva, que ela optou por comprar online e estava previsto para ser entregue só depois do dia da festa. Além disso, o espaço para a realização da festa teve de ser trocado, a música de sua entrada triunfal parou de tocar enquanto ela ainda estava a caminho do altar e, para completar, alguns convidados não puderam comparecer ao evento, enquanto outros começaram a ir embora bem mais cedo do que o previsto.

No fim das contas, o casamento aconteceu sem mais problemas – o vestido de Michelle chegou a tempo, inclusive. Mas as consequências da alta carga de estresse já começavam a aparecer em seu corpo. Depois de diversas consultas tentando entender o que realmente a havia deixado careca, ela foi diagnosticada com a alopecia:

“O médico me perguntou se eu tinha passado por alguma situação estressante recentemente, e eu quase caí na gargalhada quando contei para ele sobre o casamento. Foi aí que ele me contou que a alopecia foi uma consequência disso. Fiquei de coração partido e, para piorar, os médicos não sabiam me informar se meu cabelo iria crescer de volta”, contou.

Até hoje, mesmo depois de arriscar alguns tratamentos hormonais, o crescimento dos fios de Michelle não voltou a ser o que era antes. Entretanto, ela confessa ainda ter esperanças de que seus cabelos voltem a crescer, mas agora encara as coisas de maneira um pouco diferente:

“Finalmente eu estou aprendendo a ser feliz e me aceitar como sou, mesmo sem cabelos”, finaliza.