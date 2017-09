Estudo revela quais são as músicas favoritas dos psicopatas

Um estudo realizado pelo núcleo de psicologia da Universidade de Nova York está tentando descobrir qual é o estilo musical preferido dos psicopatas. Divulgado através do jornal britânico The Guardian, a pesquisa analisou 2o0 pessoas, que deveriam avaliar uma lista de 260 músicas.

Após realizarem uma série de testes que medem graus de psicopatia, os pesquisadores viram que as pessoas com índices elevados gostam de algumas músicas em comum. E, ao contrário do que mostram os filmes “O Silêncio dos Inocentes” e “Laranja Mecânica”, elas não são fãs de música clássica.

Os hits “Lose Yourself”, do Eminem, e “No Diggity”, do grupo Blackstreet foram as mais bem pontuadas por esse grupo. Ambas são músicas de rap, mas o estudo está em fase preliminar e os pesquisadores ainda não divulgaram conclusões aprofundadas. Mesmo assim, eles acreditam que com a publicação do estudo, milhares de pessoas vão se questionar a respeito do estilo musical que mais gostam.

E os caras vão ainda mais longe: eles acreditam que vão conseguir montar uma playlist capaz de ajudar na identificação de psicopatas. Para os pesquisadores, isso seria muito útil, pois é bem difícil identificar psicopatas na sociedade, já que eles são pessoas de aparência comuns e não sujeitos caricatos como os que aparecem nos filmes.

“Você não quer que essas pessoas estejam em posições em que podem causar grandes danos. Nós precisamos encontrar uma maneira de identificá-las sem ter a cooperação nem o consentimento delas”, acredita Pascal Wallisch, que está coordenando o estudo.

Também foram divulgadas as músicas que mais agradam as pessoas cujo índice de psicopatia é baixo: “My Sharona”, da banda The Knack, e “Titanium”, do David Guetta com a Sia.