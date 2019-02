Eu não tenho vida de blogueira

Acordar com suco detox, tapioca e ir para a aula com o personal. Almoçar com as amigas, comer sobremesas maravilhosas e fazer compras? São atividades que fazem parte do dia a dia. E claro, quando o final de semana chega, não pode faltar a clássica foto com a mala de viagem ao lado. Tudo devidamente registrado no Instagram e no Snapchat.

E você, que, assim como eu, passa a maior parte do dia dentro do escritório, para no fim do mês conseguir pagar as contas, pode bem ficar frustrada ao abrir o Instagram no meio da tarde e se deparar com todas essas situações.

Passar o sábado todo deitada no sofá assistindo Netflix? Jamais. Abriu aquele restaurante incrível que você “precisa” conhecer. E não se esqueça da festinha a noite que todo mundo vai! O que vão pensar se você passar o fim de semana todo sem postar sequer uma foto? Ir viajar sem fazer check-in no aeroporto é praticamente um crime! (Perceba a dose de ironia, por favor).

Trabalhar oito horas por dia? Pegar o metrô lotado? Isso parece não existir no mundo mágico do Instagram e do Snapchat. Mas calma lá, isso não é uma crítica às blogueiras. Bem que eu queria chegar em casa e ter 1 milhão de sacolas com presentes e brigadeiros me esperando.

Isso é apenas um desabafo do quão cansativo e desgastante é se sentir pressionada para ter essa vida. As roupas da moda, o cabelo do momento, o restaurante badalado… ah, e não se esqueça, não pode comer glúten! É como se o tempo todo você tivesse que fazer alguma coisa para se encaixar no modelo.

Acredite, você não precisa ir a cabeleireiros famosos ou gastar metade do seu salário em uma bolsa de grife para ser feliz. Não tem problema nenhum a sua maquiagem não estar impecável no fim do dia, e você repetir o mesmo look que usou na semana anterior. Você pode (e deve!) devorar um hambúrguer com direito a fritas e milk-shake no final de um dia super estressante no trabalho – e sem se sentir culpada depois, ok?

Giphy Giphy

O importante é você ter consciência que essa “realidade de Instagram” não passa de uma ilusão. Não se deixe enganar ou se sinta obrigada a fazer alguma coisa além daquilo que te faz feliz. Você não precisa se comparar ou querer ser algo que você não é. A vida real não precisa de filtros e provas para ser maravilhosa.