EUA bate Holanda por 2 x 0 e é a seleção campeã da Copa do Mundo

O time de futebol feminino dos Estados Unidos confirmou o favoritismo em Lyon e levou a Copa do Mundo em uma partida emocionante que terminou com placar de 2 x 0 para as norte-americanas.

No primeiro tempo, a Holanda segurou bem o time ofensivo norte-americano, apesar de levar três grandes sustos – mérito da goleira Van Veenendaal, que segurou o empate até o final da primeira etapa do jogo.

Mas tudo mudou no segundo tempo. Ao 16 minutos, Rapinoe abriu o placar com um gol de pênalti. Pronto, as norte-americanas se encheram de gás e marcaram outro aos 23 – Lavelle partiu do meio do campo e chutou no cantinho.

O time feminino é um dos orgulhos dos Estados Unidos, que valoriza demais o esporte. O resultado está aí!

Já a Holanda está no torneio há menos tempo porque o esporte feminino era renegado no país – situação que mudou bastante e as meninas receberam muito mais apoio nesta última Copa. A federação holandesa passou a investir mais em formação das atletas, inclusive dando a mesma estrutura de base para meninos e meninas. Temos muito a aprender por aqui…

E vamos celebrar mais: a esperança é de tempos melhores para as mulheres no campo. Essa Copa do Mundo feminina teve uma imensa visibilidade pelo mundo, batendo recordes de audiência. Parabéns a todas!