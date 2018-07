Se você não foi uma das selecionadas para entrar na ilha só para mulheres, agora poderá participar do “Woman Fest“, o festival apenas para mulheres aproveitarem. Esse será o primeiro evento no gênero do mundo e vai acontecer na Inglaterra entre os dias 16 e 19 de agosto.

A partir de 180 reais você participa de atividades que variam de shows com bandas alternativas, a workshops e debates feministas.

E ainda vai ajudar uma causa, porque todos os ganhos com os ingressos serão revertidos para a organização Tree Sisters, rede de doação feminina mensal que ajuda a replantar áreas desmatadas ao redor do mundo.

O Festival terá um sistema de “guardas de insegurança”, que anotarão as inseguranças das mulheres em papéis que queimarão no fim do festival. Legal, né?

Uma das atrações que mais chamam a atenção para o enfoque das mulheres serem o centro do festival é a Tenda Do Útero, que valoriza o sagrado feminino e vai ser montada para que as mulheres tenham um retiro para contemplação.

O festival é para todas as mulheres, incluindo transexuais, segundo a idealizadora do evento, Tiana Jacout, explicou para o jornal The Guardian. Mesmo assim, o “limite” segundo ela, é para pessoas não-binárias que possuam vaginas.

Na mesma entrevista, ela explicou que com capacidade para até 250 pessoas, o número de mulheres está nos 150, mas com a possibilidade de crescer.