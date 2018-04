Existe um ilha de unicórnios e ela é tão mágica quanto parece

Existe realmente uma ilha de unicórnios e você pode ir para ela se quiser. Ela fica localizada na Subic Bay, em Zambales, Filipinas, e tem todo o ar mágico possível, porque a ilha de unicórnios na verdade é um parque aquático no mar inflável.

Conhecido por ser o maior parque inflável da Ásia, A Ilha Inflável estreou em abril de 2017 com 3400 metros quadrados de brinquedos infláveis para crianças e adultos. No início, além do complexo, também tinham guarda-sóis temáticos nas cores do arco-íris que deixavam todo o ambiente como algo saído de sonho infantil, além do bar repleto de comes e bebes coloridos.

Mas, para 2018, eles decidiram acrescentar um complexo apenas dedicado aos unicórnios, o que deixou o parque com 4100 metros quadrados, só de parte inflável. E decidiram adotar as cores mágicas, são 50 tons de roxo e rosa para combinar com os unicórnios!

E caso essa não seja a sua intenção, você pode curtir uma bebida e pedir – quem sabe – uma pipoca para relaxar e assistir a um filme na tela gigante inflável que fica pertinho da areia.

O “complexo-unicórnio”, diferente das outras atrações do parque, fica bem mais perto da costa, provavelmente porque muitas crianças vão preferir aproveitar a ilha que tem no topo um unicórnio gigante do que os outros brinquedos.

Mas prepare-se para quando for lá, pois é apenas permitido consumir no local, então não tem muito como fugir dos drinks rosas, coloridos e de toda a fofura que esse lugar pode oferecer.

Se interessou? É só entrar no site oficial da Ilha Inflável e agendar a sua visita. A melhor época seria em abril e maio, quando é o verão no país. Os preços variam de 33, passar uma hora lá, a 56 reais, passar o dia todo no local. Ou também comemorar o aniversário ou simplesmente fazer uma festa no local, por 65, 92 ou 118 reais, unitários (no mínimo 25 pessoas), dependendo do pacote festa escolhido.