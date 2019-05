Expedição pelo Brasil quer estimular meninas a trabalhar com tecnologia

Se antigamente o conselho dado a todo estudante era que aprendesse inglês, para se dar bem no mercado de trabalho, hoje dá para dizer que aprender código e programação tem praticamente a mesma importância. A tecnologia está presente em praticamente todas as carreiras, e quem sabe falar essa língua sai na frente. O problema é que carreiras de tecnologia e ciência ainda são vistas como coisa de menino – de acordo a pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD), atualmente mulheres são apenas 17% da força de trabalho na área de tecnologia da informação.

Para tentar virar esse jogo, a Uber vai promover, em parceria com as iniciativas Força Meninas e o Code.org uma expedição, de norte a sul do Brasil, para apresentar possibilidades e incentivar as meninas a investirem em carreiras de ciência e tecnologia. Batizado de “Eu Consigo“, o projeto conta com dois caminhões que vão viajar por 18 cidades brasileiras. Por meio de cinema, teatro e outras atividades, serão estimuladas noções de autoestima e liderança, igualdade de gênero e quebra de estereótipos. As atividades foram planejadas para crianças de 6 a 10 anos, e são gratuitas – meninos também podem participar.

Além da programação para crianças, há iniciativas focadas em pais, mães e professores, parte importante no desenvolvimento desse desejo nas meninas. Os professores terão acesso a um material online, com atividades para crianças do 2º ao 5º ano.

Deborah de Mari, fundadora da plataforma educativa Força Meninas, chama a atenção para a queda na autoestima que as meninas sofrem entre o ensino fundamental e ensino médio, quando comparadas com os meninos. A iniciativa de Deborah procura empoderar as crianças para que elas possam desenvolver todo o potencial que têm.

Veja a programação completa da expedição, e não deixe de levar as meninas para conhecerem o “Eu Consigo”.

Salvador – 6 a 10 de maio

Porto Alegre – 7 a 9 de maio

Recife – 13 a 17 de maio

Curitiba – 14 a 16 de maio

João Pessoa – 21 a 24 de maio

São Paulo – 21 a 23 de maio

Natal – 28 a 31 de maio

Campinas – 28 a 30 de maio

Fortaleza – 4 a 7 de junho

Rio de Janeiro – 4 a 6 de junho

Teresina – 11 a 14 de junho

Vitória – 11 a 13 de junho

São Luís – 18 a 21 de junho

Belo Horizonte – 18 a 20 de junho

Belém – 25 a 28 de junho

Brasília – 25 a 27 de junho

Manaus – 13 a 16 de agosto

Cuiabá – 27 a 30 de agosto