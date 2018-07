Fã de futebol, presidenta da Croácia vai à Copa com o próprio dinheiro

A Croácia é um país do qual não sabemos muito. Oficialmente ele só existe há 27 anos, quando declarou independência da Iugoslávia. Sabemos que lá tem lindas praias e alguns dos cenários de Game of Thrones. Mas precisou acontecer a Copa do Mundo para descobrirmos que a Croácia tem uma presidenta. Kolinda Grabar-Kitarović é a chefe de estado do país desde 2015.

E ela é louca por futebol, tanto que marcou presença em todos os jogos da Croácia nesse Mundial.

#ubojubojzanarodsvoj 🇭🇷💪🏻⚽️🏆 A post shared by Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh) on Jul 1, 2018 at 10:59am PDT

Mas não pense que ela ficou na tribuna reservada para os chefes de estado, e que foi em viagem oficial, representando o país. Nada disso.

Ela foi à paisana, para ficar na arquibancada e sentir mais emoção. Além disso, pagou pelas viagens com o próprio dinheiro, descontando de seu salário os dias em que se ausentou do cargo para ir à Rússia torcer. E foi de voo comercial comum, junto com outros torcedores.

Quando a Croácia chegou às quartas de final e enfrentou a anfitriã russa, Kolinda foi identificada na arquibancada e levada à tribuna de honra. Mas isso não a impediu de manter a postura de torcedora fanática que é.

–

Ela comemorou os gols na tribuna, e ao final do jogo foi ao vestiário cumprimentar o time de pertinho.

Ayer la Presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, en el vestuario tras clasificar a semifinales. pic.twitter.com/m4W9P2w7Or — RCTV.net (@RCTVenlinea) July 8, 2018

A seleção da Croácia já havia chamado a nossa atenção anteriormente, por ter uma mulher em um cargo de chefia sentada no banco de reservas. A gerente da seleção é Iva Olivari, ex-tenistas e há mais de 20 anos funcionária da Federação Croata.

Encontrou a Iva Olivari? Lá no alto, do lado esquerdo perto do meio desses homens todos. Encontrou a Iva Olivari? Lá no alto, do lado esquerdo perto do meio desses homens todos.

Kolinda é a primeira mulher a chegar à presidência da Croácia. Antes disso, ela foi embaixadora do país nos Estados Unidos, e ministra das relações exteriores.