Facebook anuncia uma de suas maiores atualizações no feed

Você provavelmente já percebeu que, conforme o Facebook foi atualizando, desde seu surgimento, ficou cada vez mais difícil de encontrar posts dos amigos e familiares na linha do tempo – até mesmo publicações de usuários que tinham um histórico maior de interação entre si passaram a aparecer com menos frequência enquanto o feed ia rolando.

Aí, aconteceu o inevitável: no lugar das fotos de perfil, desabafos e textões dos amigos, começou a surgir uma infinidade de publicidade relacionada a marcas, páginas de artistas e sugestões de likes que, muitas vezes, não tinham nada a ver com o que a gente gostaria de encontrar por lá. Mas, alguns usuários já podem começar a comemorar: segundo Mark Zuckerberg, CEO e co-fundador do Face, isso está prestes a mudar.

Zuckerberg anunciou publicamente, na última quinta-feira (11/01), algumas mudanças significativas para o feed do Facebook – na nova versão, amigos e família terão mais peso e prioridade no feed, enquanto posts de marcas e celebridades ficarão em segundo plano.

O principal motivo da mudança, de acordo com o próprio Mark, e com base em feedbacks dos próprios usuários, seria promover diálogos entre amigos e familiares, além de garantir que o tempo gasto pelos usuários navegando pela rede social seja melhor aproveitado – mesmo que esse tempo seja mais curto.

Em contrapartida, a mudança deve afetar de forma negativa páginas que dependam diretamente da audiência vinda do site – como portais e veículos de notícias. Após o fenômeno das “fake news”ter tido influência direta na eleição do presidente americano Donald Trump, em 2016, com o novo update a empresa também pretende evitar esse tipo de problema.

Na prática, funciona mais ou menos assim: se alguém da sua família ou amigo mais próximo postar um vídeo na linha do tempo, essa publicação tem bem mais chances de chegar até você do que o novo clipe da Lady Gaga, por exemplo.

“Nós nos sentimos responsáveis em garantir que os nossos serviços não sejam apenas divertidos de usar, mas que também sejam bons para o bem estar das pessoas. Então estudamos essa tendência com cuidado, com base em pesquisas acadêmicas e fazendo as nossas próprias pesquisas com epecialistas nas universidades. As pesquisas mostram que, quando usamos as redes sociais para nos conectarmos com pessoas com as quais nos importamos, isso pode ser bom para o nosso bem estar. Nos sentimos mais conectados e menos sozinhos, e isso tem relação direta com felicidade e saúde. Por outro lado, leituras passivas de artigos ou entrar em contato com alguns vídeos – mesmo que os conteúdos sejam de entretenimento e informação – podem não ser tão benéficos assim”, diz, em tradução livre, um trecho do post feito por Mark, em seu perfil.

Leia o post de Mark Zuckerber (em inglês) na íntegra:

Ele ainda não divulgou uma data exata para colocar o update em prática mas, ao que tudo indica, a mudança não deve demorar tanto assim para acontecer. É bom ficar de olho na sua timeline desde já!