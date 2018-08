Facebook e Instagram ganham ‘relógio’ para controlar tempo de uso dos apps

Você é dessas que quando entra no aplicativo do Facebook ou do Instagram no celular esquece da vida, perde a hora, se atrasa para compromissos? Pois muito em breve você poderá controlar quanto tempo dedica à essas duas redes sociais, com uma ferramenta nos próprios aplicativos.

A partir desta quarta-feira (1º) os aplicativos tanto do Facebook quanto do Instagram vão começar a disponibilizar um “reloginho” que conta o tempo que você perde gasta em cada um deles. Além de contar o tempo, a ferramenta vai permitir que você programe alertas para ser avisado quando chegar a um determinado tempo de uso.

–

Cabe a você julgar o quanto é aceitável ficar rolando a timeline para ver a vida alheia. 10 minutos por dia? Meia hora? Duas horas? Você programa e é avisado quando estourar esse limite.

É um bom recurso para refletir quanto tempo da vida você poderia dedicar a uma atividade física, à leitura ou até a estar com a família, em vez de ficar dando like em textão e sofrendo porque aparentemente todo mundo está de férias na Grécia enquanto você está no busão, não é mesmo?

–

O recurso ficará disponível no menu dos aplicativos, abaixo da aba “Sua Atividade”. Já apareceu para você?