O Messenger também vai permitir “desenviar” aquela mensagem para o crush

Entre “fake news” e o absurdo escândalo do vazamento de dados pessoais de usuários, o Facebook, finalmente, traz uma boa notícia. Em breve, a tão maravilhosa função “apagar mensagem enviada”, já presente no Whatsapp desde outubro do ano passado, será uma realidade também no Messenger, como informa o TechCrunch, site especializado no assunto.

De acordo com a própria rede social, a novidade deverá estar disponível nos próximos meses. E o modo de funcionamento será o mesmo do Whats: mandou a mensagem para o crush de madrugada e se arrependeu? É só clicar no botão unsend (cancelar envio) e ela irá desaparecer do inbox dele – com sorte, ele não vai ter visto!

A única dúvida mesmo é a de que, talvez, apareça aquela notificação nada simpática dizendo que você cancelou aquele envio.

Não quer esperar? Pois atualmente existe um recurso similar no app de bate-papo, mas você precisa seguir alguns passos. Dentro do Messenger, entre em uma conversa, clique no nome do seu amigo no alto da tela (iOS) ou no “i” no topo direito da tela (Android) e vá para “conversa secreta”, que é a versão criptografada do Messenger. Lá, tem um relógio no campo de texto que funciona como uma espécie de timer para a mensagem se autodestruir – é possível escolher entre cinco segundos e um dia.

Dá trabalho, não? Mas, se você não está tão segura em enviar a mensagem, colocar um cronômetro seja uma boa saída caso você se arrependa dela em um futuro beeeeeem próximo.