Falha no Facebook vazou fotos de 6,8 milhões de usuários

Segundo a publicação feita por um funcionário do Facebook, a falha permitiu esse acesso durante 12 dias no mês de setembro. Esta é mais um em meio a uma série de bugs que ocorreram na rede social. A última delas foi também em setembro quando 50 milhões de usuários tiveram seus dados expostos.

O autor do texto, Tomer Bar, explicou que essa falha acontecia quando o usuário permitia o acesso de um aplicativo terceiro para visualizar suas fotos. “Nós geralmente só permitimos acesso às fotos que são postadas na linha do tempo. Neste caso, o bug potencialmente deu a desenvolvedores acesso a outras fotos, como as postadas no Marketplace ou no Stories. O erro também afetou fotos postadas e não compartilhadas”, relatou Tomer.

O Facebook paga as pessoas que encontram erros na rede e a quantia tem aumentado por conta do crescimento das descobertas. Só nesse ano, foram pagos 1,1 milhão de dólares em prêmios, sendo que a maior quantia já paga individualmente foi de 50 mil dólares.