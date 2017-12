Feliz Ano Novo! Mensagens e gifs para enviar pelo WhatsApp

Um ano novinho em folha se aproxima: quer época melhor para desejar paz, amor, saúde e felicidade para as pessoas que amamos? Por isso preparamos uma série de mensagens de Feliz Ano Novo para você baixar e enviar pelo WhatsApp, Facebook Messenger e até publicar na linha do tempo do Instagram.

Antes de estourar a champanhe e pular sete ondinhas, lembre de mandar os melhores votos para as pessoas queridas. Feliz ano novo!

Gifs de Feliz Ano Novo

Mensagens de Feliz Ano Novo divertidas