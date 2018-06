Festa Junina Vegana é realizada durante todo o mês de junho em São Paulo

Festa junina é uma das celebrações mais queridas por todo o Brasil, especialmente por causa das comidas. Arroz doce, canjica, pipoca… mas para os veganos nem sempre é fácil achar uma iguaria sem ingredientes de origem animal. Para não ficarem restritos ao milho verde cozido, existe uma ótima opção na cidade de São Paulo: a Festa Junina Vegana. A festa acontece em todos os finais de semana de junho, no sábado e no domingo, do meio-dia às 21h.

Na festa pets são bem-vindos, e o menu é bem variado: tem NOT-dog, a versão vegana do Hot Dog, churros, coxinha, sopas, batata rústica, feijoada, acarajé, frutas com chocolate e quentão, entre outras delícias, tudo vegano. Além das comidas, a festa tem feirinhas de artesanato e cosméticos veganos, espaço para adoção de animais e uma área para as crianças se divertirem.

A festa acontece na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 168 no bairro da Vila Mariana. Fica bem próximo do metrô Ana Rosa, para quem prefere ir de transporte público. As próximas edições são em 17 e 18 de junho, 23 e 24 de junho e 30 de junho e 1° de julho. Boa festa!