Filha raspa o cabelo do pai por um motivo muito emocionante

Para todas que não estavam sentindo toda a positividade do Natal, essa história – com vídeos – traz exatamente o sentimento de amor e carinho. E ela é sobre Riley, uma menininha britânica linda que foi diagnosticada com alopecia, doença que provoca a perda repentina de cabelos do couro ou de qualquer região do corpo. No Facebook, a mãe dela, Chelsea Sylvaria, revelou que, certa vez, a filha disse para ela que não se amava por não ter cabelo.

A declaração da filha deixou Chelsea extremamente triste e preocupada, por isso decidiu contar ao marido, Dave, para saber o que fazer. O pai foi ouvir Riley, para poder entender melhor a situação, e explicar para a filhinha como ela é linda, independente de ter ou não cabelo.

Os dois conversaram sobre o que aconteceu, e como apoio, Dave perguntou para a filha “você quer que o papai raspe a cabeça?” e, em resposta, ela apenas assentiu de leve a cabeça para ele. “Quer que eu faça agora? Okay, vamos lá.”

E ele fez mesmo, raspou a cabeça inteira, deixando até a filha ajudar no trabalho, já avisando “eu vou deixar assim. E sabe por quê? Porque é só cabelo, filha. Não importa.” O rosto dela no vídeo já diz tudo, é uma mistura de felicidade e orgulho pela atitude do pai e de perceber que não precisa de cabelo para ser linda.

Olha só como a Riley se concentra para raspar direitinho os cabelos do pai:

“Riley já não está triste por não ter cabelo, isso é uma pequena lombada na estrada da vida”, Chelsea escreveu no post, mostrando todo o amor e orgulho que tem pela filha e marido, além de toda família dela.

Riley é realmente muito linda e tem uma família incrível.

Com uma prova de amor dessas, o espírito natalino cresce cada vez mais.