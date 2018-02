Filhotes para adoção roubam a cena de casamento e encontram lares

Os noivos Becky e John tiveram a ideia mais maravilhosa do mundo para incentivar a adoção de filhotes abandonados: fazer deles as estrelas da festa de casamento dos dois.

A ideia surgiu quando o casal estava planejando o casório e topou ajudar uma ONG a cuidar dos bichinhos enquanto eles não achavam um lar definitivo. Já não dava mais para ter tantos filhotes em casa e os noivos resolveram fazer com que eles fossem parte do casamento, sabendo que os convidados iriam se derreter e que as fotos do evento poderiam ser uma ótima ferramenta para promover a adoção dos cãezinhos.

E a ideia deu muito certo! O casamento aconteceu no final de janeiro e todos os filhotes já foram adotados.

Confira as imagens maravilhosas, tiradas e divulgadas pela fotógrafa Rebecca Lynne: