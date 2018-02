Ajuste seu relógio: o horário de verão termina neste sábado

Dizem que o ano só começa, oficialmente, depois do Carnaval. E agora que a época de festas já passou de fato, é também o momento de se despedir da claridade até altas horas.

O horário de verão chega ao fim neste fim de semana, mais especificamente na madrugada de sábado para domingo, mantendo a convenção de terminar em todo terceiro domingo do mês de fevereiro.

Os moradores dos dez estados que adotaram a medida no ano passado – ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – além do Distrito Federal, devem ajustar os relógios, atrasando os ponteiros em uma hora. Para evitar dúvidas: assim que o relógio marcar meia-noite do dia 18 de fevereiro, domingo, você deve ajustá-lo, voltando para as 23 horas do sábado (17).

Mesmo com rumores de que o governo não adotaria a medida no ano passado, desde outubro de 2017 que o horário de verão está valendo normalmente, com a principal função de economizar energia nos estados, aproveitando a luz solar por um maior período de tempo.