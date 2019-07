Final da Copa América: como assistir a Brasil x Peru na TV e online

Neste domingo (7) acontece a final da Copa América 2019. Sediada no Brasil, a edição deste ano foi eletrizante e rendeu um baita show aos olhos do público.

A nossa Seleção conseguiu emplacar dois gols no último jogo contra a Argentina – protagonizado por Gabriel Jesus e Firmino – e está classificada para a final. O duelo derradeiro será contra o time do Peru no Maracanã, no Rio de Janeiro, e vai começar às 17h.

Como assistir na TV

Os telespectadores que quiserem acompanhar o jogo da final terão que sintonizar em algum desses dois canais: TV Globo (que transmitiu todos os jogos do Brasil e fará o mesmo nesse encerramento da Copa) e SporTV (canal fechado que passou, além de jogos do Brasil, alguns embates de seleções estrangeiras).

–

Como assistir online

Os internautas que quiserem acompanhar esta final online podem acessar o GloboPlay, a plataforma de streaming da Rede Globo. Ao fazer o cadastro você tem sete dias para acessar o conteúdo gratuitamente. Para isso, basta fazer um cadastramento no qual você pode associar a sua conta do Facebook ou usar um endereço de e-mail.

Quando você entrar na interface do streaming, basta clicar na opção “Seja assinante” que aparecerá automaticamente. A partir daí, você começa o período de gratuidade de sete dias. Após isso e não havendo cancelamento, o valor de R$ 19,90 passa a ser cobrado mensalmente.