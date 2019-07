Final da Copa Feminina: como assistir ao jogo de EUA x Holanda

Neste domingo (7) conheceremos as grandes campeãs da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019! O jogo realizado no Parc Lympique Lyonnais acontecerá às 12h e terá duas seleções bem fortes em campo: Estados Unidos e Holanda.

O time norte-americano teve uma performance belíssima durante as partidas e fez a maior goleada da história das Copas – 13 a 1 contra a Tailândia. Já a Holanda, veio conquistando aos poucos seu espaço e, agora, tem a chance de ganhar o primeiro título na Copa do Mundo.

Como assistir na TV

Quem quiser acompanhar essa final incrível pela TV terá algumas opções a seu dispor. Dois canais abertos farão a transmissão: a TV Globo (às 12h) e a Band (a partir das 11h45).

Nos canais fechados, a SporTV irá comandar uma super cobertura – começando às 11h. O canal trará comentários exclusivos e uma pensata sobre o evento marcante que tivemos neste ano.

Como assistir online

Quem for acompanhar pelo celular, computador e demais dispositivos portáteis, poderá assistir ao jogo no GloboPlay, a plataforma da Globo. Ao fazer o cadastro você tem sete dias para acessar o conteúdo gratuitamente. Para isso, basta fazer um cadastramento no qual você pode associar a sua conta do Facebook ou usar um endereço de e-mail.

Quando você entrar na interface do streaming, basta clicar na opção “Seja assinante” que aparecerá automaticamente. A partir daí, você começa o período de gratuidade. Após sete dias, se não houver cancelamento da conta o valor de R$ 19,90 passa a ser cobrado mensalmente.