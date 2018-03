Finalmente teremos emojis que representam pessoas com deficiência

Visando tornar os emojis cada vez mais inclusivos, a Apple lançou uma proposta para a Unicode – empresa responsável pelos emojis – para que fossem lançadas imagens que representem as pessoas com deficiência. Agora, essas novas figurinhas foram anunciadas oficialmente e devem chegar aos sistemas iOS e Android no segundo semestre de 2019.

Os emojis foram criados em parceria com três organizações de apoio às pessoas com deficiência: American Council of the Blind, the Cerebral Palsy Foundation, and the National Association of the Deaf. Conheça aqui as novas imagens: