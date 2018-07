França x Croácia: como assistir online à grande final da Copa do Mundo

Essa Copa do Mundo foi cheia de surpresas, e a cereja do bolo ficou para a final. Podemos ter um campeão inédito do Mundial de futebol, já que a Croácia, pela primeira vez na história, tem a chance de por a mão na taça. Do outro lado está a França, que foi campeã em 1998 e tenta repetir o feito. França x Croácia se enfrentam neste domingo (15), ao meio-dia. Pode preparar a pipoca, porque você não vai perder esse jogaço.

E não precisa de televisão. Basta ter um computador, celular ou tablet conectado à internet que você pode assistir ao jogo com a mesma qualidade que veria na TV. Acesse o site da GloboPlay, a plataforma oficial que passa os programas da Rede Globo ao vivo. Assim que entrar no site você só precisará fazer um breve cadastro e já pode assistir ao jogo tranquilamente.

Caso você prefira, pode também instalar o aplicativo da GloboPlay no celular ou tablet. Tem a versão para iPads e iPhones assim como para aparelhos Android.

Conecte, bom jogo e até 2022, Copa do Mundo…