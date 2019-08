Frente fria mantém temperaturas baixas a semana toda em São Paulo

Depois de um fim de semana quente e ensolarado, a segunda-feira chegou cinza, gelada e molhada na cidade de São Paulo. Uma frente fria chegou com tudo, vinda do mar, e trouxe a umidade que tanto precisávamos – mas, com ela, a previsão de frio e chuva para os próximos dias.

Aproveite para respirar melhor até quinta-feira (22), quando ainda há possibilidade de chuva. Depois, voltamos aos tradicionais dias secos do inverno. Já o friozinho vai até domingo (25). De acordo com o The Weather Channel, até lá a temperatura máxima não deve passar dos 24ºC. Já as mínimas, na madrugada, podem chegar a 12ºC, na sexta-feira.

Aproveite para usar aquela botinha linda que você comprou e mal saiu de casa.

Veja a previsão do tempo para essa semana, dia a dia:

Segunda-feira (19)

Pancadas de chuva durante o dia, com máxima de 19ºC e mínima 14ºC.

Terça-feira (20)

Pancadas de chuva durante todo o dia, com máxima 17ºC e mínima 15ºC.

Quarta-feira (21)

Manhã nublada, e tarde ensolarada. 20% de possibilidade de chuva. Máxima 20ºC, e mínima 13ºC.

Quinta-feira (22)

Sol entre nuvens, com pouca possibilidade de chuva. Máxima 19ºC, e mínima 13ºC.

Sexta-feira (23)

Parcialmente nublado, com pouca chance de chuva. Máxima de 19ºC, e mínima de 12ºC

Sábado (24)

O dia será ensolarado, mas friozinho, com máxima de 21ºC. A mínima, na madrugada, será de 13ºC.

Domingo (25)

A temperatura começa a subir, com máxima de 24ºC. A noite cai, e a mínima é 13ºC.