‘Friends’ ganha aplicativo interativo com filtros, adesivos e até receitas

Oh-my-god! Janice, corre aqui, porque mais uma novidade de ‘Friends’ chegou. Depois do anúncio da exposição imersiva que desembarca no Brasil a partir do dia 18 de setembro, a Warner lançou, nesta quinta-feira (12), um aplicativo em comemoração aos 25 anos da série – com direito a filtros 3D, adesivos e até receitas de comidas que ficaram populares ao longo das dez temporadas.

Disponível em IOS e Android, o app é bem fácil de ser encontrado: é só digitar “Friends 25” na barra de pesquisa das lojas dos smartphones. Ao baixá-lo, aparecerá a famosa moldura do apartamento de Mônica e, em logo seguira, uma lista de seis opções do que você pode fazer dentro da plataforma.

O nome de cada aba segue a linha de como os episódios foram nomeados. De cima para baixo, a lista tem a seguinte ordem: “Aquele em que você adicione adesivos e molduras”, “Aquele em que você use filtros 3D”, “Aquele em que você papel de parede”, “Aquele em que você jogar quiz”, “Aquele em que você encontrar conteúdo” e “Aquele em que você cozinhe com os amigos”.

1. Aquele em que você adicione adesivos e molduras

Para os apaixonados pela função do Instagram em que é possível tirar uma foto e adicionar figurinhas, a primeira aba é bem semelhante a ela. O primeiro passo é permitir que o app tenha acesso à câmera do celular. Depois, fazer o clique da maneira que preferir e pronto: é hora de se jogar nos stickers.

Você pode escolher citações populares da série, como a frase do Ross “Nós estávamos dando um tempo!”, que irrita uma (grande) parcela dos fãs e arranca risadas da outra. Além disso, tem também figurinhas relacionadas a cada personagem, separadas por categorias com o nome deles.

E eu, como uma boa fã da Mônica, já aproveitei e fiz a minha foto:

2. Aquele em que você use filtros 3D

A realidade virtual está entre nós (mais ou menos, vai). A segunda aba traz a opção foto e vídeo e é perfeita para quem gosta do Michael, o macaco do Ross, e deu muita risada com a propaganda do batom azul feita por Joey. Para inseri-los, é só imaginá-los como um filtro do Instagram – em que o seu rosto precisa ser reconhecido e, então, se colocar no lugar dos personagens.

A nossa editora, Daniella Grinbergas, entrou na brincadeira e segurou o macaquinho. E a ideia fica ainda mais legal porque toda vez que você vai tirar a foto, ele se mexe de alguma forma e tudo fica com mais ~interatividade.

Dá uma olhada:

3. Aquele em que você papel de parede

Já os fundos para o celular foram feitos no estilo de colagem. Eles variam desde os personagens transformados em desenhos até pequenos itens que são relevantes na série, como o sofá do Central Perk, o pato e o pintinho de Chandler e Joey, além do chapéu de chef da Mônica.

4. Aquele em que você jogar quiz

Mas você é fã mesmo de Friends? Porque essa aba vem para testar todo o conhecimento sobre as dez temporadas da série. Cada season ganha duas fases de quiz, a primeira descrita como “Lado A” e a segunda como “Lado B”.

Como testes comuns sobre séries populares, as perguntas são as mais variadas possíveis: desde o nome do macaco de Ross (já demos essa resposta para você aqui, hein?) até como Mônica e Chandler decidiram chamar os gêmeos.

A próxima aba, “Aquele em que você encontra conteúdo”, não está disponível no Brasil. Por enquanto, o app não tem a opção de pagar algum valor para destravar funções. Mas a là Pokémon Go, essa opção é para quem mora em Nova York e pode ir até lugares importantes da trama para destrancar novidades.

5. Aquele em que você cozinhe com os amigos

Você também já se questionou sobre como seria comer uma refeição preparada pelas mãos (exigentes) de Mônica? Saiba que o app ouviu seus desejos mais profundos!

Na última aba do aplicativo, é possível descobrir as receitas das comidas mais icônicas da série, como o sanduíche de almôndegas do Joey, e as batatas com ervilha da Phoebe.

