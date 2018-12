Funko lança novos bonecos de ‘O Rei Leão’ e eles são apenas incríveis

Os fãs de “O Rei Leão” que se preparem porque as novidades não param. Depois do trailer emocionante do live-action que chegará aos cinemas em julho de 2019, a Funko anunciou novos bonecos inspirados no filme e eles são simplesmente incríveis.

Diferente dos que já haviam sido lançados, a nova linha de bonecos traz o Zazu, além do Simba e da Nala pequenos. Já o Timão aparece pronto para fazer a famosa dança da hula!

Pumba e Mufasa também foram recriados, mas mudando apenas suas expressões. O lançamento dos novos brinquedos colecionáveis já está previsto para janeiro de 2019.

Confira as peças:

