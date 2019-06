Futsal feminino: time brasileiro é campeão da Copa Intercontinental 2019

As mulheres não param de dar show com a bola no pé. No último domingo (23), o time Leoas da Serra (SC) foi campeão da primeira edição da Copa Intercontinental de Futsal Feminino. O time ganhou de 2 a 1 contra o Atlético Navalcarnero, da Espanha, nos minutos de prorrogação na disputa. No futsal, o campeonato equivale à Copa do Mundo em importância – por mais que essa tenha sido a primeira edição feminina do evento.

A ironia do destino foi forte nessa partida. No tempo regular, o Brasil marcou três e a Espanha um. Supostamente, a vitoria seria brasileira, só que esse resultado foi igual ao da disputa anterior entre as seleções, só que o Atlético com três e as Leoas com um. Com o saldo de gols igual entre os times, foi preciso ir para a prorrogação para saber quem ia levar a taça para casa. E o grito de vitória foi brasileiro.

Nos acréscimos, o primeiro gol a sair foi contra. Ao tentar interceptar um passe das espanholas, Greice marcou a favor do time adversário. Só que o Brasil nem sequer teve tempo de se abalar, porque a Amandinha logo empatou com uma bola jogada no travessão e recuperada para finalizar dentro da rede. O segundo gol também foi marcado por ela, com a assistência da jogadora Giy.

Além de Marta com a nomeação de melhor do mundo seis vezes pela FIFA, Amandinha, de 24 anos, ganhou cinco vezes seguidas o prêmio do Futsal Planet de melhor jogadora do mundo na modalidade. A escolha é feita por um órgão internacional de jornalistas e treinadores.

Ainda que os dois gols na última partida tenham sido espetaculares, a jogadora também teve destaque pela caneta que deixou a adversária literalmente no chão.