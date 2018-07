HAJA CORAÇÃO, TORCEDORA BRASILEIRA! Para nossa alegria, na Copa do Mundo existe Galvão Bueno, talvez o maior torcedor vivo da Seleção. E ele está especialmente empolgado antes de Brasil x Bélgica: já interrompeu o colega Casagrande mil vezes, garantiu que “faltam três” tem 13 letras – até contar nos dedinhos e ver que são apenas 10 – e está garantindo a alegria do Twitter no pré-jogo.

Acompanhe os melhores momentos do icônico narrador que não consegue deixar de torcer:

Bicho o Galvão contando letra ao vivo e vendo que "faltam três" não dá 13 letras 😂😂😂 — Guilherme Jacobs 🇧🇷 (@GhostJacobs) July 6, 2018

o galvão ao vivo is the new nazare pic.twitter.com/iYPRT51HTJ — greys anatomy 🇧🇷 (@greysanatombei) July 6, 2018

O Galvão contando os dedos ao vivo e errando a conta KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Fail Futebol (@Fail_Futebol) July 6, 2018

Galvão em 98: "O Brasil vai vingar a França por 86!"

Galvão em 2006: "O Brasil vai vingar a França por 86 e 98!"

Galvão em 2018: "O Brasil vai ving — Jeferson Menezes (@JefinhoMenes) July 6, 2018

Galvão tá do jeito que o Brasil precisa — DISTRIBUIDOR DE MEMES (@matheuslaneri) July 6, 2018

14h05 e Galvão avisa: "Tô emocionado, tô pilhado" — Mauricio Stycer (@mauriciostycer) July 6, 2018

GALVÃO BUENO JÁ TÁ MAIS LOCO QUE O MARIO KART RODANDO NA BANANA — LEGADÃO™ (@legadodacopa) July 6, 2018