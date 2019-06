Gol venderá passagens internacionais a R$ 3,90 nesta terça-feira (18)

Sim, é isso mesmo que você leu. Nesta terça-feira (18), a Gol Linhas Aéreas venderá passagens internacionais no valor de R$ 3,90 durante o jogo do Brasil contra a Venezuela, pela Copa América. Esse preço é resultado de uma parceria da companhia com a Ambev, fabricante da Brahma, com a ideia de oferecer tickets custando uma lata de cerveja.

Só é que preciso ficar atenta ao fato de que as passagens em promoção são para países da América Latina, com datas específicas para as viagens. Os bilhetes são de ida e volta e têm algumas especificidades. Entre os dias 3 e 11, é possível ir para Buenos Aires, Montevidéu, Quito, Santiago, Assunção e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Já entre os dias 20 e 28 de dezembro, a opção é Lima, no Peru. Em todos os voos, a saída é do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Como a ideia é de que a promoção aconteça durante o jogo da Copa América, os tickets estarão disponíveis das 21h30 às 23h30 e apenas no site da Gol – vale ficar atenta a isso para não cair em possíveis golpes sobre o assunto. Só que é preciso de agilidade para conseguir a promoção: de acordo com o G1, a informação é de que apenas 100 passagens serão liberadas.