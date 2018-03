Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, que acontece na próxima quinta-feira 8 de março, o Google publicou um Doodle comemorativo. Interativo, o Doodle reúne doze histórias em quadrinho desenhadas por quadrinistas mulheres de diversos lugares do mundo. O Brasil é muito bem representado com uma história assinada por Laerte. Intitulada “Amor”, os quadrinhos contam a história de um homem que se apaixona por uma mulher trans.

Desde 2009 que o gigante das buscas tradicionalmente publica Doodles em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mas só a partir de 2012 que as imagens passaram a ser mostradas no Brasil. É interessante observar que, com o passar dos anos, os Doodles ficaram mais engajados, acompanhando a tendência mundial de celebrar o 8 de março como um dia de luta e menos como uma comemoração.

Em 2012, o Google utilizou o velho clichê da florzinha e do símbolo do feminino para homenagear as mulheres:

Em 2013, a ideia foi representar a diversidade de mulheres que existem pelo mundo, de várias raças e origens e aparências.

Em 2014, o Doodle era um vídeo com mais de 100 mulheres de países de todo o mundo, entre elas a ativista Malala Yousafzai e as brasileiras Viviane Senna, Marta Silva, Mara Gabrilli, Maria da Penha e Isadora Faber.

Em 2015, uma adorável imagem retratando mulheres em diversas profissões e atividades:

2016 foi mais um ano em que o Doodle virou vídeo. A equipe do Google visitou 13 cidades – São Francisco, Rio de Janeiro, Cidade do México, Lagos, Moscou, Cairo, Berlim, Londres, Paris, Jacarta, Bangkok, Nova Délhi e Tóquio – e pediu para mais de 300 garotas e mulheres completarem a frase “Um dia eu irei…”. O resultado é diverso e emocionante!

Em 2017 o Google escolheu 13 mulheres para serem homenageadas em um Doodle navegável, como um slideshow. Nele, uma avó conta para a neta histórias dessas 13 mulheres memoráveis. Entre elas, a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.