É tradição: toda data comemorativa importante ganha uma homenagem na página inicial do Google. O logo do buscador é substituído por um desenho diferente, chamado Doodle. No Dia das Mães de 2018, o Doodle do Google usa a tradicional técnica infantil de pintura a dedo com guache para retratar uma mamãe dinossaura com seu filhotinho.

O tema e o estilo desse Doodle faz parzinho com o Doodle de Dia dos Pais de 2018, data que já foi comemorada na Alemanha, no dia 10 de maio. No Brasil, teremos que aguardar até o segundo domingo de agosto para ver os dinossauros de guache novamente, na página principal do Google.

Ao longo dos anos, o Google tem celebrado o Dia das Mães com desenhos e gifs animados muito fofos. Reunimos alguns dos mais marcantes em uma retrospectiva de homenagens às mamães:

Este foi o Doodle de Dia das mães de 2008, quando o Google estava começando a fazer esse tipo de homenagem.

–

Flores para o dia das mães, realmente revolucionário, não? Brincadeirinha, Google… essa foi a homenagem de 2009.

–

Em 2014, nos países do Reino Unido, a estrela do Dia das Mães foi essa família esportista e aventureira, bem divertida.

–

A gente AMA quando o Doodle é um gif. E esse é bem fofinho, com mamães bichinho e mamãe humana. Que lindo!

–

Tal mãe, tal filho, no capacho do Google. Singelo e um amorzinho, né?

–

E essa foi a homenagem de 2017, com essa família de cactos reunida e muito fofinha, apesar dos espinhos.

–

E aí, qual o seu preferido?