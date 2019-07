Google lança joguinho escondido no buscador e ele é viciante

Em homenagem a Wimbledon, o torneio de tênis mais tradicional do mundo, o Google lançou um joguinho escondido no buscador. Para acessá-lo basta pesquisar pela palavra “Wimbledon” e achar o game no box do campeonato – aquele que mostra as informações sobre os jogos. Logo depois do campo “duplas mistas” você verá uma bolinha verde, esse é o ícone do jogo.

É possível jogá-lo tanto no computador quanto no celular e em tablets. A diferença é que você terá que usar as setas do teclado ou deslizar o dedo na tela para controlar seu bonequinho. A ideia é simplesmente jogar uma partida de tênis – e o destaque vai para a fofura dos jogadores!

Wimbledon acontece anualmente em Londres e faz parte do chamado Grand Slam, que é o conjunto dos quatro campeonatos de tênis mais importantes do mundo. Os outros três são Roland Garros (na França), o Aberto dos Estados Unidos e o Aberto da Austrália. Nesse grupo, Wimbledon é o torneio mais antigo – e também o mais pomposo.

Em 2019, Wimbledon começou em 1 de julho e se encerra no dia 14.