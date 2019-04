Google Maps lança ‘jogo da cobrinha’ em comemoração ao dia 1º de abril

Para não ficar de fora das brincadeiras que acontecem no 1º de abril, o “Dia da Mentira”, o Google Maps disponibilizou o jogo nostálgico da cobrinha para que os internautas possam se divertir dentro da plataforma.

O recurso ficará disponível durante toda a semana e, para quem não tem o aplicativo baixado, um site com o passatempo repaginado também foi lançado para ninguém ficar de fora.

Para jogá-lo no smartphone é necessário apenas abrir o aplicativo e clicar no ícone do lado esquerdo – próximo ao local em que o endereço de destino é colocado. Entre as opções disponíveis, terá a “Abrir o jogo da cobra”.

Para a felicidade de quem estava com saudade da década de 90, mas também queria experimentar algo diferente, saiba que os novos recursos disponíveis no game proporcionam isso. A cobra de antigamente foi substituída por trens, já que estamos falando de um aplicativo de trajetos. E para deixar a brincadeira ainda mais interessante, é possível escolher de qual lugar o veículo será: São Paulo, Cairo, Londres, Sidney, São Francisco ou Tóquio.

Como acontecia com a cobra no jogo, o tamanho dos trens aumenta de acordo com os passageiros que são recolhidos no mapa. Além de pontos turísticos surgirem com a evolução da brincadeira e ajudarem o jogador a aumentar seus pontos. Por exemplo, em São Paulo, o Beco do Batman é um dos locais que aparecem para você “pegar”.

Confira a animação de divulgação do Google da ferramenta: