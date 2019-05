Guaraná Antártica lança comercial incrível com a Seleção feminina

No dia 7 de junho começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino, sabia? Falta menos de um mês para o torneio e, ao contrário do que aconteceu no ano passado, por conta da Copa da Rússia, a gente não está vendo comerciais com as jogadoras da Seleção.

Pensando nisso, a Guaraná Antártica lançou uma ótima propaganda essa semana. No vídeo vemos Fabi Simões, Andressinha e Cristiane protagonizando cenas clássicas dos comerciais de refrigerantes e a propaganda se propõe a fazer um questionamento: por que as marcas não estão chamando essas mulheres para suas campanhas?

Foi uma bela sacada da Antártica, sem dúvida. Veja o vídeo: