Vai pra Disney? Veja um guia completo das atrações de Star Wars

Desde 2012, quando a gigante do entretenimento Disney comprou a produtora Lucasfilm, responsável pela saga ‘Star Wars‘, que fãs de Luke Skywalker e companhia vivem cheios de questionamentos. Se havia alguma dúvida de que os filmes continuariam bons e instigantes, a resposta veio com “O Despertar da Força” e, agora, com “Os Últimos Jedi”, respectivamente 7º e 8º episódios da saga espacial.

Já os fãs da Disney – mais especificamente os habitués dos parques de diversão espalhados pelo mundo – se perguntam quando é que poderão viajar de Tatooine para Crait, com uma breve escala em Naboo, se sentindo na pele de Rey, Finn ou Poe. Não é que o Star Tours, presente nos parques de Orlando, Anaheim, Paris e Tóquio, não seja divertido. Mas o simulador, inaugurado em 1987 e renovado na década de 2010, não merece ser a única atração radical com o tema Star Wars no parque de diversão.

A boa notícia é que em 2019 essa questão será resolvida. O parque Hollywood Studios, em Orlando, e a Disneyland, em Anaheim, vão ganhar uma área imensa, com quase 57 mil metros quadrados, 100% dedicada a Star Wars. Quem visita o Star Wars Launch Bay pode ver uma maquete da nova área, que promete ter atrações radicais, com tecnologia avançadíssima.

A má notícia é que ainda falta muito para 2019. Mas nem tudo está perdido para quem ama Star Wars. Com shows, lojas, filmes e até comidinhas com o tema dos filmes, dá para se divertir muito dentro do ~universo~ da saga. Se você é fã de Star Wars e vai para a Disney, nosso guia está completíssimo. Confira:

É no Hollywood Studios!

Informação importante: você não vai encontrar nada de Star Wars no Magic Kingdom, no Epcot Center ou tampouco no Animal Kingdom. Para combinar com o conceito do parque, tudo de Star Wars está em um lugar só: no Hollywood Studios, onde ficam as atrações com temática cinematográfica. Então não espere encontrar sabres de luz na lojinha perto do Castelo da Cinderela. Pensou Star Wars, pensou Hollywood Studios. E ponto final.

Star Tours – The Adventures Continue

Os amantes das atrações que dão frio na barriga têm esse simulador 3D como a melhor opção no parque Hollywood Studios. Já na fila os fãs de Star Wars vão se divertir com as referências a personagens e eventos que acontecerem no filme. Como sempre na Disney, é essencial ficar de olho nos detalhes – nada é feito por acaso, e olhando bem você pode identificar até para qual planeta cada mala está sendo despachada.

Quando chega sua vez, você é convidado a embarcar em uma nave Starspeeder 1000, colocar seus óculos de voo, guardar a bagagem embaixo de seu assento, apertar os cintos de segurança e viajar. O probleminha é que nesse voo está um espião rebelde, e a missão dos andróides C-3PO e R2D2 é levar essa pessoa para o destino final em segurança. Atenção nessa hora, porque o espião rebelde pode ser… você! Magias da tecnologia.

No caminho você pode dar de cara com Darth Vader, Kylo Ren e outros perigos. Como são mais de 90 aventuras possíveis, cada vez que você for as paisagens e desafios serão diferentes. Dá para dar boas risadas e até sentir um friozinho na barriga.

Star Wars: Path of the Jedi

Se faz tempo que você assistiu a Star Wars – ou se nunca viu – é uma boa ideia sentar por 10 minutinhos para relembrar o que acontece ao longo de todos os filmes. Desde que Luke Skywalker era um jovenzinho em Tatooine, até os acontecimentos de “O Despertar da Força”, o filme refresca a memória e nos prepara para imergir no universo da saga. Sem contar que dá um descanso para as pernas, no conforto do ar condicionado.

Star Wars Launch Bay

Dá para chamar essa atração de “museu Star Wars”? Até dá, mas vai além disso. No Launch Bay você pode ver de perto roupas e objetos que foram usados nos filmes de verdade, e ainda tem a chance de participar de alguns “meet and greet” com personagens amados pelo público, como Kylo Ren, Chewbacca e R2D2. O abraço de Chewbacca é o mais quentinho e gostoso do universo, não perca!

Ainda lá dentro, o cinema exibe um filme de 10 minutos sobre as pessoas que fazem a saga Star Wars. Como são todos fãs apaixonados, os depoimentos são curiosos e emocionantes. Bem interessante para quem gosta de making of e coisas do gênero.

March of the First Order

Ao longo do dia, no parque, você pode encontrar Stormtroopers, os patrulheiros da Primeira Ordem, trabalhando pelas ruas do Hollywood Studios. Mas cerca de cinco vezes ao longo do dia eles marcham, organizadinhos, ao longo da Hollywood Boulevard, comandados pela cruel Capitã Phasma.

Detalhe: é a voz da atriz Gwendoline Christie em pessoa que ressoa pelos alto-falantes do parque, mandando os patrulheiros marcharem e o público abrir caminho. É impressionante – e se você der sorte (ou azar), pode sentir a força da ameaça de um Stormtrooper.

As crianças, especialmente, vão curtir marchar atrás deles rumo ao palco central do Hollywood Studios. E é uma boa ideia já se posicionar por lá, porque alguns minutos depois da marcha tem…

Star Wars: A Galaxy Far, Far Away

No palco central do Hollywood Studios, personagens de várias gerações de Star Wars se reúnem para recriar cenas icônicas da saga. Prepare-se para explosões e momentos emocionantes. Vilões e heróis comparecem, para alegria de adultos e crianças. O final é imperdível! Esse espetáculo também acontece cerca de cinco vezes ao longo do dia.

Star Wars: A Galactic Spectacular

Sabe os famosos shows de fogos de artifício que encerram as noites nos parques da Disney? Pois no Hollywood Studios, o tema do show é Star Wars! Exceto em épocas como no Natal, em que as projeções e músicas mudam bastante, você pode terminar o dia de diversão vendo as projeções inacreditáveis no Teatro Chinês que é o símbolo do parque. Vale a pena reservar um lugar central no Hollywood Boulevard, onde você vai ver o show de um ângulo privilegiado.

Jedi Training: Trials of the Temple

Não adianta chorar: essa atração é apenas para crianças de 4 a 12 anos. Mas os adultos se divertem ao verem os pequenos e pequenas em um emocionante treinamento Jedi. Vestidos a caráter, as crianças aprendem a manusear um sabre de luz, a se esquivar dos ataques inimigos e a não agir impulsivamente quando estão com raiva ou por vingança.

Depois de serem devidamente treinados, eles têm de encarar seus maiores medos, representados por ninguém mais, ninguém menos que Darth Vader e Kylo Ren. Um por um, eles colocam em prática o que aprenderam, em batalhas com os maiores vilões das galáxias!

Para assistir, basta comparecer ao palco – os treinamentos acontecem de meia em meia hora. Se você quer que seu filho, sobrinho, neto ou qualquer criança participe, precisa fazer uma inscrição no começo do dia, dentro do parque, no Indiana Jones Adventure Outpost.

Mas saiba que as vagas se esgotam rapidamente, então é preciso correr! E ah: o treinamento é dado em inglês, então garanta que sua criança pelo menos entenda instruções simples nesta língua.

Compras e comidinhas

Para colecionadores de Star Wars, as lojas do Hollywood Studios são o paraíso. Toda a sorte de itens pode ser encontrada lá, de pins e buttons, que custam menos de 10 dólares, até sabres de luz e fantasias perfeitas que podem chegar a muitos dígitos. Não deixe de visitar a loja na saída da atração Star Tours, e também a do Launch Bay, com produtos elaborados. A Legends of Hollywood, no Sunset Boulevard, também é inteiramente dedicada a Star Wars, e lá você encontra saias, vestidos e jaquetas com o tema do filme.

Nas lanchonetes e restaurantes a Star Wars Mania continua. Cupcakes do Darth Vades e do BB-8, copos e canecas do Chewbacca, waffles, hambúrgueres, saladas, tudo o que você imaginar pode ter a cara ou um detalhe Star Wars.

Ou seja: para um fã da saga galática mais amada do mundo, a Disney é o destino certo: seja agora ou em 2019, quando muitas outras atrações vão ser lançadas. Que tal já comprar a passagem?

* A editora-chefe Ligia Helena viajou para Orlando a convite da Disney Parks