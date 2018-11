Hamburgueria faz piada com violência doméstica no cardápio e gera revolta

Qual a relação entre hambúrgueres e violência doméstica? A princípio nenhuma, mas a Kau Hamburgueria surpreendeu muita gente – da pior maneira – ao batizar um item de cardápio de Maria da Penha. Na descrição dos ingredientes o repolho roxo estava escrito desse jeito, com “olho roxo” grifado, mostrando a razão para o nome do lanche.

Localizada em Salto, no interior de São Paulo, a hamburgueria gerou revolta por conta da brincadeira de mal gosto. Depois disso o prato passou a se chamar Censurado, de acordo com prints do cardápio espalhados por posts nas redes sociais. Agora ele chama-se Um Lanche Com Repolho, como é possível ver no site do estabelecimento.

Atualmente a página da Kau no Facebook está com uma nota de 1,1 pontos. No Google a avaliação soma 2,1 pontos. Os comentários mais recentes a respeito da hamburgueria são todos de revolta. No Instagram a página da Kau aparece como bloqueada.

O MdeMulher tentou contato com a hamburgueria e chegou a ser atendida por uma funcionária. Nos foi passado o celular do proprietário e tentamos contato diversas vezes, sem sucesso. Nesse meio tempo, ele lançou uma nota de retratação em seu perfil pessoal, mas ela já não se encontra mais no ar em modo público.