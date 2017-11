Hans Donner faz uma nova bandeira do Brasil e Twitter não perdoa

Quem viu o nome de Hans Donner nos trending topics do Twitter pode até ter pensado “que ano é hoje?” O designer, famoso nos anos 1980 e 1990 por suas aberturas futuristas de programas da Globo e nos anos 2000 por ser casado com Valéria Valenssa, voltou à pauta do dia porque anunciou que, depois de 10 anos trabalhando neste projeto, estava pronto para mostrar uma nova versão da bandeira do Brasil.

E ela é assim:

O verde e o azul ganharam um degradê, a faixinha do meio mudou de lado e além de “Ordem e Progresso”, o lema ganha a palavra “Amor”.

Assim que a notícia caiu na rede, Hand Donner virou trending topic. Porque todo mundo quis dar opinião a respeito do lindo pendão da esperança, símbolo augusto da paz, lábaro que ostentas estrelado.

Houve quem quisesse propor novas versões da bandeira também:

assim como Hans Donner também tomei a liberdade de propor uma nova bandeira do brasil pic.twitter.com/gR1WKQPeKo — demogomes ☕ (@tomamaiscafe) November 10, 2017

Hans Donner propõe novo modelo para a bandeira do Brasil. Confira: pic.twitter.com/KVuILSHbSR — Chanandler Bong (@babi) November 10, 2017

Se Hans Donner pode então eu tb posso;Pra mim a bandeira seria assim, bem minimalista sem frase no meio p causar suspense e opa um impacto.Odeio vestir verde e amarelo,ñ combina com meus looks pic.twitter.com/ICYHUMdHbJ — . (@lauzcabeyo) November 10, 2017

iNSPIRADO NO HANS DONNER RESOLVI FAZER UMA NOVA BANDEIRA DO BRASIL ADEQUADA AOS NOSSOS VALORES E COM VISUAL MODERNO! pic.twitter.com/Ig9qrGcFTO — JMTrevisan (@JMTrevisan) November 10, 2017

Hans Donner propôs uma mudança na bandeira do Brasil, ele quer incluir a palavra Amor na bandeira. Uma ideia melhor que essa é a lançada pela excelência @romerojuca… Segue a proposta. pic.twitter.com/cFdYrSU4oT — Edi CDL (@edilson_rezende) November 10, 2017

AE HANS DONNER, ESSA É A ÚNICA BANDEIRA POSSÍVEL PRO BRASIL pic.twitter.com/2YDeBOh5P2 — vito (@oxedanado) November 10, 2017

Hans Donner pode fazer essa aqui. pic.twitter.com/CUvmiTpI9U — 4 N D R É (@ANDRE51_) November 10, 2017

Houve quem achasse que, já que pode propor mudar a bandeira, por que não mudar o hino?

Se a bandeira for do Hans Donner, o hino tem que ser do Roupa Nova. — Omar (@ogrunhido) November 10, 2017

A Globo quer Luciano Huck como Presidente.. já contratou Hans Donner para criar a nova Bandeira do Brasil e Chitãozinho e Xororó para compor um novo hino.. agora vai.. plim plim.. — Dani Bah (@danibacedo) November 10, 2017

E você, o que achou da polêmica bandeira do Hans Donner?