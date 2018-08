FuiDemitidoPq: brincadeira denuncia casos de preconceito no trabalho

Mudar de rotina, se despedir dos colegas e não saber ao certo para onde ir… Sair de um emprego não é fácil, mas algumas pessoas escolheram – com aquele jeitinho brasileiro de ser – desabafar sobre o assunto no Twitter com a hashtag #FuidemitidoPq.

No começo, as postagens renderam boas risadas dos usuários da rede social sobre os motivos que levaram ao término do contrato com as empresas envolvidas nas histórias.

#FuiDemitidoPQ surgiu boatos teria corte de 3 pessoas na empresa e eu organizei um bolão valendo grana pra quem acertasse mais nomes. Patrao ficou sabendo e foram os 3+ eu. — Romerinho Sales (@salestiaguinho) August 1, 2018

#FuiDemitidoPQ um dia um moço perguntou se poderia deixar um currículo e eu disse "Não faz isso com sua vida" o chefe tava do lado. — Higão (@Higor_Qq) August 1, 2018

#FuiDemitidoPq tava procurando outro emprego no computador da firma — luiz henrique (@chenriqve) August 2, 2018

já #FuiDemitidoPQ em um momento de aparente descontração, perguntei pro meu chefe, careca, até onde ele subia quando ele ia lavar o rosto. no dia seguinte estava conversando com o RH sobre "Corte de custos" — Volpe (murilin da rapaziada) (@ndf_volpe) July 31, 2018

#FuiDemitidoPQ usava o email da empresa (na epoca n tinha wpp) pra conversar com uma amiga e mandei email falando que só tinha gente com nome estranho no meu setor e que meu chefe parecia o Pinguim do Batman. Só esqueci de apagar a galera do setor e o chefe dos destinatarios — otima geração belga (@vinney_sws) August 2, 2018

#FuiDemitidoPQ atendi o telefone no call center de operadora telefônica falando que era da funerária. Não é minha culpa se nós, atendentes, estávamos todos mortos por dentro. 🤷🏾‍♀️ — ive licia (@calmlikebomb) August 1, 2018

#FuiDemitidoPQ no horário de almoço, eu ia pro fundo das lojas Americanas que tinha no Shopping, pegava uma cadeia de praia e dormia até acabar meu tempo, além de tbm ter dormido na piscina de bolinhas do lugar que eu trabalhava. Mas foi muito bom, não vou mentir rs — Jéssica Souza (@JssicaSouzB) August 3, 2018

Mas a repercussão da brincadeira não ficou restrita ao seu lado cômico. As pessoas começaram a utilizar os tweets para denunciar machismo, racismo e outros tipos de preconceito presentes no ambiente de trabalho.

#FuiDemitidoPQ denunciei assédio sexual na empresa. Hoje eu assediada estou sem emprego e o assediador foi promovido. — Jessica Godoy (@JessicarGodoy) July 31, 2018

#FuiDemitidoPQ Pq meu filho operou e teve complicações e eu decidir ficar ao lado dele no hospital, foram 18 dias. Quando voltei fui desligada.

Meu filho sempre será a prioridade na minha vida, ele sempre será minha 1° escolha. — Erika Araujo (@erikaraujo2030) July 31, 2018

Foi exigido que os únicos gays assumidos ( o atendimento e eu) fizéssemos um exame de sangue aleatoriamente, eu me neguei veementemente a fazer sem que me explicassem qual finalidade de tal exame #FuiDemitidoPQ — Samantha Jones PR (@FeSanthiago) July 31, 2018

#FuiDemitidoPQ o cara achava que repórter tinha a obrigação de ter cabelo liso, com a desculpa que meu cabelo "atrapalhava" conseguiu um prendedor e me obrigou a amarrar o cabelo pic.twitter.com/2MTtWpWtP5 — Alycia com Y (@antipadrao) July 31, 2018

#FuiDemitidoPQ denunciei para supervisora uma funcionária racista que olhou pra mim “preto fede”

Semanas depois me demitiram com a desculpa de “Rivalidade feminina” e ainda roubaram minha comissão — Dança da Mottinha (@Beatriz_abm) August 1, 2018

#FuiDemitidoPQ minha chefe me viu jantar com a minha namorada no shopping na noite anterior e 01 dia ela decidiu que minhas métricas operacionais não eram boas o suficiente pra seguir na empresa (um dia antes eu tava sendo elogiada) — sapatona opressora ⚢ 🏳️‍🌈 (@iollinda) August 2, 2018

#FuiDemitidoPQ um dia resolvi ir trabalhar com meu cabelo solto. A dona da empresa falou que meu cabelo não combinava com um escritório de advogados, ela falou q cabelo enrolado tem aparência de sujo e deu a opção que se eu alisasse ela ficaria feliz em ter eu como funcionaria!! pic.twitter.com/t5lZVCf2PS — Subarashiis (@SubarashiisSubs) July 31, 2018

Isso fez com que alguns leitores da plataforma ficassem chocados com as histórias lidas e ressaltassem a importância de debater assuntos sociais, como a discriminação com ou um tom de pele, ou tipo de cabelo e até mesmo posicionamento político, que se tornam justificativas de uma demissão.

A hashtag #FuiDemitidoPQ começou sendo engraçada, foi ficando interessante e agora acho cada vez mais assustadora. É impressionante a quantidade de gestores machistas e preconceituosos que dividem mercado com a gente. — Suporte Pistolão (@suportepistolao) August 2, 2018

A hastag #FuiDemitidoPQ está incrível. É uma boa forma de entender como existe assimetria nas relações entre trabalhadores e patrões. Qualquer pessoa que acha que está em pé de igualdade com o patrão pode aprender um pouco da vida real aqui. — Startupdareal (@startupdareal) July 31, 2018

A hashtag #FuiDemitidoPQ mostra o quanto ainda é necessário discutir racismo, machismo e homofobia. Realidade triste. — Carla (@granatocarla) August 2, 2018