Hípica de Brasília promove atividade em que crianças rabiscam cavalo

Em um exercício de férias escolares tido como recreativo, a Sociedade Hípica de Brasília promoveu uma atividade que está repercutindo negativamente em todo o país. Nela, um cavalo branco foi usado como uma espécie de tela para que os pequenos pudessem rabiscar com canetinhas coloridas.

A imagem do cavalo todo colorido está sendo intensamente compartilhada nas redes sociais e a hípica foi acusada de maus tratos. Fiscais do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) estiveram no local e o Ibram informou por meio de uma nota que “segundo os fiscais, não foram configurados maus-tratos e o animal estava em boas condições”.

De acordo com o G1, a hípica foi notificada pelo Ibama, mas não autuada. Agora o órgão irá avaliar o plano pedagógico que justificou a atividade realizada com o cavalo. A resposta deve sair em até cinco dias.

“Isso se usa muito lá fora, ainda está chegando no Brasil, que é a pintura atóxica. Depois, a gente leva o animal para ser lavado e a própria criança ajuda a lavar. É visível que o animal está tranquilo, que não estava estressado”, declarou Muriell Marques, responsável pelo marketing da Escola de Equitação da Hípica.

A Hípica de Brasília-DF, usou esse pobre cavalo🐎🐎🐎como atração para as crianças pintarem e se divertirem em sua colônia de férias.😢😨💔Enquanto tentamos educar as crianças para que tenhamos uma sociedade mais consciente, nos deparamos com uma coisa absurda dessas.😢 pic.twitter.com/zj7dJxex3p — Hardy Candy #LAVA JATO (@macunaimaz) July 22, 2018

A Hípica de Brasília-DF, usou o pobre cavalo como atração para as crianças pintarem e se divertirem em sua colônia de férias Vamos manifestar nosso repúdio a esse ato de desrespeito Parabéns ao Ibram e Ibama já notificaram os responsáveis, por esse ato idiota e reprovável!😢 pic.twitter.com/9epqDSUhpf — Luciane (@Lulu_dpgm) July 23, 2018

Vergonha do dia Hípica de Brasília, Deveria ensinar que nenhum animal é brinquedo pra criança e deve ser respeitado.. pic.twitter.com/6Z6nc6B9nr — Kah ||-// (@Amybb) July 23, 2018

não tinha um adulto consciente nessa hípica pra falar pro pessoal "poxa galera, eu ACHO que deixar as criança pintar um cavalo não é muito correto" — Capi (@capyvaro) July 23, 2018

Bom Dia! Aqui uma imagem triste, mostrando como o ser humano pode ser um lixo! Quem pensou nisso Meu Deus, fazer uma crueldade dessa e ensinar a criança que isso é legal? Isso aconteceu em uma hípica e como uma atividade de ferias. Que horror! pic.twitter.com/nV7WVFh8qJ — M🅾T🅰 (@mota97fm) July 23, 2018