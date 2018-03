A mineira Vitória Antunes estava num voo da Avianca que ia de Belo Horizonte a São Paulo quando flagrou o passageiro a seu lado se masturbando, no último domingo (11). Ela conseguiu filmar o homem alisando o pênis – para ter provas -, xingou o sujeito e pediu que o comissário de bordo trocasse o cara de lugar. Mas isso não foi feito.

Vitória postou diversos vídeos no Stories do Instagram e também no Facebook, mas o que mostra o homem se tocando precisou ser retirado das redes sociais, pois o conteúdo é considerado impróprio. No entanto, as imagens ainda podem ser vistas no YouTube:

Ela conta que a tripulação da Avianca foi conivente com o acontecido. Num outro vídeo, é possível ouvir o comissário de dizendo “senhora, por favor, a gente já vai desembarcar”, depois de ver que Vitória estava revoltada e sem medo de denunciar o homem em alto e bom som.

Noutros vídeos, ela aparece relatando como tudo começou: o homem trocou de lugar após o fechamento das portas do avião e foi sentar deliberadamente ao lado dela. Depois disso, começou a se masturbar e gemer. Também conta que o comissário com o qual conversou não quis ver o vídeo em que o passageiro aparece claramente alisando as genitais. Com isso, o homem não foi nem sequer encaminhado a outro assento para que ficasse longe dela.

Ainda nesse relato, a mineira diz que foi levada a falar com o comandante após o pouso. “Perguntei se ele não tinha nada para me falar e ele falou que não podia me ajudar, porque ele não tinha visto o que tinha acontecido. Aí eu falei ‘mano, mas é lógico que você não viu, você tava dirigindo”.

Frente às denúncias, a Avianca se pronunciou em uma breve nota nessa segunda-feira (12). A empresa diz que está investigando o caso para tomar as medidas cabíveis e garante que “repudia veementemente” qualquer comportamento inadequado em seus voos.